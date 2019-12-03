Дорожники розповіли, де в Україні насипало снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вчора з заходу на територію України перемістився циклон, який, спричинив ускладнення погодних умов. Через що засніжило багато доріг у західній, центральній та північній частині України. Фотографії і відео засніжених доріг в областях оприлюднили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.
Так, сніг випав на Львівщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Прикарпатті, Вінниччині, Черкащині, Хмельниччині, Сумщині, Полтавщині, Тернопільщині, Чернігівщині, Одещині.
За інформацією Укравтодору, дорожники всю ніч чистили дороги та розподіляли протиожеледну суміш.
Як раніше повідомляв УНН, протягом доби 3 грудня у низці областей України очікується сильний вітер і снігопади з ожеледицею.
Також водіїв попередили про засніжені дороги у більшій частині України.