Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протягом доби 3 грудня у низці областей України очікується сильний вітер і снігопади з ожеледицею. Про це попередили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
"За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.
Також вказано, що на Київщині 3 грудня очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг, утворення снігового покриву висотою 2-5 см; на дорогах ожеледиця.
"Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, 2 грудня з заходу на територію України перемістився циклон, який, рухаючись в північно-центральному напрямку, спричинив ускладнення погодних умов, випадання мокрого снігу та ожеледицю. Утворився сніговий покров від 2 до 7 см, у гірських районах, західних областях - до 10 см.