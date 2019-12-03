Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41520 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108359 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100276 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. На протяжении суток 3 декабря в ряде областей Украины ожидается сильный ветер и снегопады с гололедицей. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение дня 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег, на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.

Также указано, что в Киевской области 3 декабря ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег, образование снежного покрова высотой 2-5 см; на дорогах гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 2 декабря с запада на территорию Украины переместился циклон, который, двигаясь в северо-центральном направлении, вызвал осложнение погодных условий, выпадение мокрого снега и гололедицу. Образовался снежный покров от 2 до 7 см, в горных районах, западных областях - до 10 см.

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