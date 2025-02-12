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Допомога після ракетної атаки по Києву: за пошкоджене житло можна отримати компенсацію

Допомога після ракетної атаки по Києву: за пошкоджене житло можна отримати компенсацію

Київ • УНН

 • 38745 перегляди

Мешканці Оболонського району Києва, чиє майно постраждало від ракетної атаки, можуть отримати одноразову допомогу від міста. Для цього необхідно подати пакет документів та зареєструвати пошкодження в "Дії".

У КМДА пояснили, що робити жителям району Оболонь, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ранкового обстрілу. Є можливість подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста, передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Деталі

 Жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ранкового обстрілу столиці, мають право подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста, - про це повідомляє КМДА та державна адміністрація Оболонського району столиці.

У Києві загасили пожежі після ракетного удару рф: рятувальники показали нові кадри наслідків12.02.25, 10:32 • 40855 переглядiв

Важливо знати про перелік документів:

Необхідно отримати акт із зафіксованими пошкодженнями та звернутися до Управління соціальної та ветеранської політики: вул. Озерна, 18-А.

Також копії паспорта та індивідуального податкового номера;

реквізити IBAN рахунку;

Копія акта фіксації пошкодженого майна, затвердженого поліцією, ДСНС чи обслуговуючою компанією;

Копії правовстановлювальних документів на нерухоме майно.

Кожен мешканець, чиє житло постраждало, обов’язково має подати повідомлення про пошкодження через застосунок "Дія".

Порядок отримання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна від держави – на kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо

Внаслідок балістичної атаки по Києву зафіксовано влучання уламків та пожежі у кількох районах столиці. Попередньо один загиблий у Подільському районі, пошкоджено будівлі та промзону.

Російські війська атакували Київську область дронами та ракетами вночі 12 лютого. В Обухівському районі виникла пожежа, а в Бориспільському пошкоджено 9 будинків та автомобіль.

На столичній Оболоні призупинили газопостачання до дитсадка та ще низки установ після атаки рф - КМДА12.02.25, 14:49 • 34125 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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