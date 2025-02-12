Допомога після ракетної атаки по Києву: за пошкоджене житло можна отримати компенсацію
Київ • УНН
Мешканці Оболонського району Києва, чиє майно постраждало від ракетної атаки, можуть отримати одноразову допомогу від міста. Для цього необхідно подати пакет документів та зареєструвати пошкодження в "Дії".
У КМДА пояснили, що робити жителям району Оболонь, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ранкового обстрілу. Є можливість подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста, передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Деталі
Жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок ранкового обстрілу столиці, мають право подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста, - про це повідомляє КМДА та державна адміністрація Оболонського району столиці.
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Важливо знати про перелік документів:
Необхідно отримати акт із зафіксованими пошкодженнями та звернутися до Управління соціальної та ветеранської політики: вул. Озерна, 18-А.
Також копії паспорта та індивідуального податкового номера;
реквізити IBAN рахунку;
Копія акта фіксації пошкодженого майна, затвердженого поліцією, ДСНС чи обслуговуючою компанією;
Копії правовстановлювальних документів на нерухоме майно.
Кожен мешканець, чиє житло постраждало, обов’язково має подати повідомлення про пошкодження через застосунок "Дія".
Порядок отримання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна від держави – на kyivcity.gov.ua.
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