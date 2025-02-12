Помощь после ракетной атаки по Киеву: за поврежденное жилье можно получить компенсацию
Киев • УНН
Жители Оболонского района Киева, чье имущество пострадало от ракетной атаки, могут получить единовременную помощь от города. Для этого необходимо подать пакет документов и зарегистрировать повреждения в «Дії».
В КГГА объяснили, что делать жителям района Оболонь, чье недвижимое имущество получило повреждения в результате утреннего обстрела. Есть возможность подать документы на получение единовременной материальной помощи от города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Детали
Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество получило повреждения в результате утреннего обстрела столицы, имеют право подать документы на получение единовременной материальной помощи от города, - об этом сообщает КГГА и государственная администрация Оболонского района столицы.
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Важно знать о перечне документов:
Необходимо получить акт с зафиксированными повреждениями и обратиться в Управление социальной и ветеранской политики: ул. Озерная, 18-А.
Также копии паспорта и индивидуального налогового номера;
реквизиты IBAN счета;
Копия акта фиксации поврежденного имущества, утвержденного полицией, ГСЧС или обслуживающей компанией;
Копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.
Каждый житель, чье жилье пострадало, обязательно должен подать сообщение о повреждении через приложение "Дія".
Порядок получения компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества от государства - на kyivcity.gov.ua.
Напомним,
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