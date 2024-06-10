Договори на понад 17 мільярдів гривень: у ДОТ розповіли, хто і за скільки годуватиме українських військових з першого липня
Київ • УНН
Державний оператор тилу підписав контракти на суму понад 17 млрд грн із сімома компаніями на постачання продуктів харчування Збройним силам України у другій половині 2024 року за середньою ціною 109,22 грн за комплект.
"Державний оператор тилу" уклав договори із сімома компаніями на постачання продуктів харчування для ЗСУ у другому півріччі 2024 року. Сума договорів становила понад 17 мільярдів гривень. Середня ціна за комплект становить - 109,22 гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДОТ.
У ДОТ зазначили, що за результатами тендерів було обрано сім постачальників з найбільш економічно вигідними пропозиціями. Серед них:
– консорціум "Юнайтед Фуд Груп" започаткований на підтримку Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".: Рівненська, Львівська, Київська обл (також м. Київ);
– ТОВ "Гранпрі ЛТД" локальний постачальник з Одещини : Кіровоградська, Одеська, Донецька обл.;
– ТОВ "Трейд Граніт Інвест": Переможець попередніх тендерів на забезпечення ЗСУ харчуванням. Тернопільська, Вінницька обл.;
– ТОВ "Буський консервний завод" : Волинська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обл. Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі.
– ТОВ "Міт Пром". Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі. : Черкаська, Харківська, Запорізька обл.;
– ТОВ "Охтирка М’ясопродукт". Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі: Полтавська, Сумська, Чернігівська обл.;
– ТОВ "Асікс Груп" Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі: Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська обл.
У ДОТ уточнили, що тепер, після етапу підписання договору та перед розміщенням замовлень будуть перевіряти у постачальників готовність складів, наявність необхідної кількості транспорту та кваліфікованого персоналу.
Крім того, законтрактований постачальник повинен підтвердити, що має в субпідряді спроможні компанії, з якими разом виконає всі умови щодо постачання продуктів
Додатково
До каталогу продуктів харчування, які постачаються для Збройних сил України, додалося близько 30 нових позицій. Тепер їх в загальному 360. Харчування за новим каталогом, зміни до якого були спільно напрацьовані Міністерством оборони України та "Державним оператором тилу", розпочалося вже з червня.