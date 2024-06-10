Договори на понад 17 мільярдів гривень: у ДОТ розповіли, хто і за скільки годуватиме українських військових з першого липня

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 14496 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 41057 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63206 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108637 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133215 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137331 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236776 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170817 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190145 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172996 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 26089 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 21912 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 25734 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 33882 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40475 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236781 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358249 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374195 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289885 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58359 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75151 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86696 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169814 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172390 перегляди
Актуальне
Договори на понад 17 мільярдів гривень: у ДОТ розповіли, хто і за скільки годуватиме українських військових з першого липня

Договори на понад 17 мільярдів гривень: у ДОТ розповіли, хто і за скільки годуватиме українських військових з першого липня

Київ • УНН

 • 28498 перегляди

Державний оператор тилу підписав контракти на суму понад 17 млрд грн із сімома компаніями на постачання продуктів харчування Збройним силам України у другій половині 2024 року за середньою ціною 109,22 грн за комплект.

"Державний оператор тилу" уклав договори із сімома компаніями на постачання продуктів харчування для ЗСУ у другому півріччі 2024 року. Сума договорів становила понад 17 мільярдів гривень. Середня ціна за комплект становить - 109,22 гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДОТ.

У ДОТ зазначили, що за результатами тендерів було обрано сім постачальників з найбільш економічно вигідними пропозиціями. Серед них:

– консорціум "Юнайтед Фуд Груп" започаткований на підтримку Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".: Рівненська, Львівська, Київська обл (також м. Київ);

– ТОВ "Гранпрі ЛТД" локальний постачальник з Одещини : Кіровоградська, Одеська, Донецька обл.;

– ТОВ "Трейд Граніт Інвест": Переможець попередніх тендерів на забезпечення ЗСУ харчуванням. Тернопільська, Вінницька обл.;

– ТОВ "Буський консервний завод" : Волинська, Хмельницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обл. Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі.

– ТОВ "Міт Пром". Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі. : Черкаська, Харківська, Запорізька обл.;

– ТОВ "Охтирка М’ясопродукт". Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі: Полтавська, Сумська, Чернігівська обл.;

– ТОВ "Асікс Груп" Постачає харчування для ЗСУ у другому кварталі: Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська обл.

У ДОТ уточнили, що тепер, після етапу підписання договору та перед розміщенням замовлень будуть перевіряти у постачальників готовність складів, наявність необхідної кількості транспорту та кваліфікованого персоналу.

Крім того, законтрактований постачальник повинен підтвердити, що має в субпідряді спроможні компанії, з якими разом виконає всі умови щодо постачання продуктів

Додатково

До каталогу продуктів харчування, які постачаються для Збройних сил України, додалося близько 30 нових позицій. Тепер їх в загальному 360. Харчування за новим каталогом, зміни до якого були спільно напрацьовані Міністерством оборони України та "Державним оператором тилу", розпочалося вже з червня.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЕкономіка
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
chernihivska-oblastЧернігівська область
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
khersonska-oblastХерсонська область
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів
rivneРівне
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21