Договоры на более 17 миллиардов гривен: в ГОТ рассказали, кто и за сколько будет кормить украинских военных с первого июля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
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Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
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Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  102703 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  104362 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  101884 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104059 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

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7 июня 2024, 11:06  •  175552 просмотра

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Договоры на более 17 миллиардов гривен: в ГОТ рассказали, кто и за сколько будет кормить украинских военных с первого июля

Государственный оператор тыла подписал контракты на сумму более 17 млрд грн с семью компаниями на поставку продуктов питания Вооруженным силам Украины во второй половине 2024 года по средней цене 109,22 грн за комплект.

Война •   •  7525 просмотра
Договоры на более 17 миллиардов гривен: в ГОТ рассказали, кто и за сколько будет кормить украинских военных с первого июля

российский нефтяной танкер переместил груз возле Сингапура для обхода санкций - Bloomberg

российский нефтяной танкер "Приморье" тайно перевез груз на другое судно недалеко от Сингапура, чтобы обойти санкции США.

Новости Мира •   •  7177 просмотра
российский нефтяной танкер переместил груз возле Сингапура для обхода санкций - Bloomberg

Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест

70-летнему мужчине, подозреваемому в нападении на волонтерку в Киеве, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 дней.

Киев •   •  7947 просмотра
Конфликт с волонтером в Киеве: суд отправил второго нападавшего под ночной домашний арест

В поселке на Волыни объявили карантин из-за выявленного случая бешенства: что известно

В селе Каменуха Волынской области были введены карантинные ограничения из-за подтвержденного случая бешенства у домашней кошки.

Общество •   •  8101 просмотра
В поселке на Волыни объявили карантин из-за выявленного случая бешенства: что известно

Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава

Большинство населения мира, включая украинцев, потребляет гораздо больше соли, чем рекомендовано, что приводит к серьезным рискам для здоровья, поэтому Минздрав советует ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки.

Общество •   •  8038 просмотра
Какова норма потребления соли и на что она влияет - ответ Минздрава

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Просмотрев фб-страницу Вячеслава Петрище можно увидеть множество постов некоего Сергея Кривенко. Последний активно отчитывается о помощи, в том числе военным, и благодарит за поддержку в этом Петрище. Но если начать разбираться-оказывается не все так однозначно.

Общество •   •  40359 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

В Австрии пассажирский самолет попал в сильную грозу, град разбил лобовое стекло и сломал носовую часть

Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines, летевший из Майорки в Вену, получил серьезные повреждения от града, разбившего лобовое стекло и носовую часть самолета. Это вынудило пилотов совершить посадку вслепую в Вене.

Новости Мира •   •  7464 просмотра
В Австрии пассажирский самолет попал в сильную грозу, град разбил лобовое стекло и сломал носовую часть

В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении

В немецком городе Дебельн неделю разыскивают 9-летнюю девочку Валерию из Украины, которая 3 июня вышла в школу, однако на занятиях так и не появилась, ее родители считают, что девочку похитили.

Криминал и ЧП •   •  7148 просмотра
В Германии уже неделю ищут 9-летнюю девочку из Украины: родители говорят о вероятном похищении

Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф

Китай повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной с равноправным участием всех сторон.

Война •   •  11063 просмотра
Пекин повторил, что поддерживает созыв мирной конференции, признанной как Украиной, так и рф

Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года

Цены на золото немного выросли в понедельник после сильнейшего падения за последние три сессии на фоне неутешительных данных из Китая и Соединенных Штатов, которые не оправдали ожиданий инвесторов.

Экономика •   •  7198 просмотра
Золото снова растет в цене после самого большого падения за последние три года