Договоры на более 17 миллиардов гривен: в ГОТ рассказали, кто и за сколько будет кормить украинских военных с первого июля

"Государственный оператор тыла" заключил договоры с семью компаниями на поставку продуктов питания для ВСУ во втором полугодии 2024 года. Сумма договоров составила более 17 миллиардов гривен. Средняя цена за комплект составляет - 109,22 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс службу ГОТ.

В ГОТ отметили, что по результатам тендеров было выбрано семь поставщиков с наиболее экономически выгодными предложениями. Среди них:

- консорциум "Юнайтед Фуд групп" основан в поддержку Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине": Ровенская, Львовская, Киевская обл. (также г. Киев);

- ООО "Гранпри ЛТД" локальный поставщик из Одесской области: Кировоградская, Одесская, Донецкая обл.;

- ООО "Трейд Гранит Инвест": победитель предыдущих тендеров на обеспечение ВСУ питанием. Тернопольская, Винницкая обл.;

- ООО "Бусский консервный завод": Волынская, Хмельницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл. Поставляет питание для ВСУ во втором квартале.

- ООО "Мит Пром". Поставляет питание для ВСУ во втором квартале. : Черкасская, Харьковская, Запорожская обл.;

- ООО "Ахтырка Мясопродукт". Поставляет питание для ВСУ во втором квартале: Полтавская, Сумская, Черниговская обл.;

- ООО "Асикс Груп" поставляет питание для ВСУ во втором квартале: Николаевская, Херсонская, Днепропетровская обл.

В ГОТ уточнили, что теперь, после этапа подписания договора и перед размещением заказов будут проверять у поставщиков готовность складов, наличие необходимого количества транспорта и квалифицированного персонала.

Кроме того, законтрактованный поставщик должен подтвердить, что имеет в субподряде состоятельные компании, с которыми вместе выполнит все условия по поставке продуктов

Дополнительно

К каталогу продуктов питания, поставляемых для Вооруженных сил Украины, добавилось около 30 новых позиций. Теперь их в общем 360. Питание по новому каталогу, изменения в который были совместно наработаны Министерством обороны Украины и "Государственным оператором тыла", началось уже с июня.