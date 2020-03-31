До суду направлено обвинувальний акт щодо хабарника - офіцера Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. 31 березня військовою прокуратурою Центрального регіону України направлено до суду обвинувальний акт щодо старшого лейтенанта однієї з військових частин Національної гвардії України. Офіцер обвинувачується за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України
Установлено, що вказаний старший лейтенант у лютому 2020 року одержав від свого знайомого - громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США. За цю суму офіцер обіцяв здійснити вплив на командування військової частини щодо вирішення питання про безперешкодне зарахування вказаного громадянина до списків військової частини та підписання з ним контракту про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України.
Згідно з ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, обвинувачений може отримати вирок від двох до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, інший офіцер вимагав у військового хабар за відрядження до миротворчої місії ООН.