В суд направлено обвинительное заключение по взяточнику - офицеру Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. 31 марта военной прокуратурой Центрального региона Украины направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего лейтенанта одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Офицер обвиняется по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины
Установлено, что указанный старший лейтенант в феврале 2020 года получил от своего знакомого - гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США. За эту сумму офицер обещал оказать влияние на командование воинской части по решению вопроса о беспрепятственном приеме указанного гражданина в списки воинской части и заключении с ним контракта о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии Украины.
Согласно ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, обвиняемый может получить приговор от двух до 5 лет лишения свободы.
Напомним, другой офицер требовал у военного взятку за отправку в миротворческую миссию ООН.