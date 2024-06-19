До 24 лютого 2022 р. тіньова економіка становила до 55%, а після ситуація тільки погіршилася - експерт

До початку повномасштабного вторгнення рф в Україну тіньова економіка становила до 55%, а після 24 лютого 2022 року ситуація тільки погіршилася. Крім того, воєнний стан передбачає, що частина даних має обмежений доступ. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

До повномасштабного вторгнення за різними оцінками розмір тіньової економіки в Україні був між 45-55%, тобто приблизно половина - зазначив Новак.

За його словами, основна частка того, що називається тіньова економіка - це використання офшорних схем. Крім того, сюди входять корупційні схеми на українській митниці, зарплати в конвертах, а також корупційні схеми в податковій.

Після повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що ситуація щонайменше не покращилася, скоріше погіршилася. Тому що в умовах правового становища "воєнний стан" ще й багато чого не оприлюднюється, засекречується і так далі. Але навіть у таких умовах ми бачимо, що виявляється дуже багато фактів корупційних дій і на митниці, і з податковою службою, та й використання офшорних схем теж, на жаль, нікуди не поділося.. - зазначив Новак.

Експерт зазначив, що поки триває широкомасштабна війна, тема тіньової економіки не першого і другого рівня уваги. Однак, після війни вона вийде на перший план, адже європейські партнери вимагають від Києва боротьби з корупцією. Це, зокрема, одна з головних умов вступу України до ЄС.

Сірий експорт зерна належить саме до проблем, пов'язаних із митницею.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, як працює схема сірого експорту зерна. Для цього нечесні підприємці, зокрема, використовують "ризикові" підприємства. Одним із прикладів є зерновий термінал "Олімпекс", який досі залишається чи не єдиними воротами для сірого експорту.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язані з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум".

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСІ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.