До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт

До начала полномасштабного вторжения рф в Украину теневая экономика составляла до 55%, а после 24 февраля 2022 года ситуация только ухудшилась. Кроме того, военное положение предполагает, что часть данных имеет ограниченный доступ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

До полномасштабного вторжения по разным оценкам размер теневой экономики в Украине был между 45-55%, то есть примерно половина - отметил Новак.

По его словам, основная доля того, что называется теневая экономика – это использование оффшорных схем. Кроме того, сюда входят коррупционные схемы на украинской таможне, зарплаты в конвертах, а также коррупционные схемы в налоговой.

После полномасштабного вторжения мы понимаем, что ситуация как минимум не улучшилась, скорее ухудшилась. Потому что в условиях правового положения "военное положение" еще и многое не обнародуется, засекречивается и так далее. Но даже в таких условиях мы видим, что оказывается очень много фактов коррупционных действий и на таможне, и с налоговой службой, да и использование оффшорных схем тоже к сожалению никуда не делось - отметил Новак.

Эксперт отметил, что пока идет широкомасштабная война, тема теневой экономики не первого и второго уровня внимания. Однако, после войны она выйдет на первый план, ведь европейские партнеры требуют от Киева борьбы с коррупцией. Это в том числе одно из главных условий вступления Украины в ЕС.

Серый экспорт зерна относится как раз к проблемам, связанным с таможней.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, как работает схема серого экспорта зерна. Для этого нечестные предприниматели, в частности, используют "рисковые" предприятия. Одним из примеров является зерновой терминал "Олимпекс", который до сих пор остается едва ли не единственными воротами для серого экспорта.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.