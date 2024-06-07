Для вдосконалення ШІ, компанія Meta збиратиме інформацію про людей, яких немає у Facebook: у ЄС вже подають скаргу

uken
Ексклюзив
07:30 • 14219 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 40766 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63107 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108569 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133154 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137298 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236673 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170815 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190145 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172996 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 25824 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 21612 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 25464 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 33689 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40332 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236673 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358158 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374118 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289814 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58305 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75113 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86660 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169791 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172366 перегляди
Актуальне
Для вдосконалення ШІ, компанія Meta збиратиме інформацію про людей, яких немає у Facebook: у ЄС вже подають скаргу

Для вдосконалення ШІ, компанія Meta збиратиме інформацію про людей, яких немає у Facebook: у ЄС вже подають скаргу

Київ • УНН

 • 101607 перегляди

Meta планує використовувати публічні та приватні дані користувачів для навчання своєї технології штучного інтелекту. Європейський центр цифрових прав подав скарги в 11 країнах, щоб припинити цю спірну практику збору даних.

Європейський центр цифрових прав (Noyb), подав скарги в 11 країнах Європи, щоб зупинити план компанії Meta використовувати загальнодоступні та закриті дані користувачів для вдосконалення технології штучного інтелекту.

Про це пише Ars Technica та передає УНН.

Деталі

Понад 400 мільйонів користувачів ЄС можуть постраждати, стверджує Європейський центр цифрових прав. Причина: компанія Meta реалізує суперечливу зміну в політиці даних користувачів. Згідно з новою політикою конфіденційності планується використовувати дані користувачів, які конгломерат соціальних мереж зібрав з 2007 року. Ці дані потрібні компанії для майбутньої "технології штучного інтелекту".

Довідка

Важливо зазначити, що Meta, материнська компанія Facebook і Instagram, встановила кінцевий термін для своїх користувачів, щоб висловити незгоду щодо використання їхніх особистих даних для навчання штучного інтелекту.

Image

Користувачів повідомили про те, що вони мають висловити свою незгоду до 26 червня, інакше їх мовчання буде розцінено як згода на використання їхніх особистих фотографій і коментарів для цілей, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Проблема цифрових прав

Оскільки Meta дала користувачам ЄС термін до 26 червня, щоб відмовитися від обробки даних, Noyb попросив органи обробки даних в ЄС терміново втрутитися.

Понад 400 мільйонів користувачів ЄС можуть постраждати, стверджуває Noyb. Багато користувачів Facebook, які відмовилися від своїх облікових записів, ймовірно, не знають, що їхні дані оброблятимуться з цією метою.

ЄС перевіряє Facebook та Instagram щодо політичної реклами та дезінформації напередодні європейських виборів30.04.24, 17:01 • 18051 перегляд

Noyb стверджує, що Meta навмисно ускладнила процес відмови, використовуючи "темні шаблони", щоб гарантувати, що найменша кількість користувачів блокує обробку даних.

Чи дійсно потрібні Meta дані користувачів з ЄС

Meta заявила, що збір персональних даних необхідний для підготовки послуг штучного інтелекту, які відображають "різноманітні культури і мови європейських спільнот, які будуть ними користуватися".

Для створення контенту, такого як текст, аудіо, зображення та відео, планується  спрямовувати технологію штучного інтелекту, - в тому числі шляхом функцій розпізнавання особливостей використання контенту. Про це йдеться на сторінці політики компанії щодо ШІ.

Image

Очевидно, це важливо в контексті стратегії компанії. Керівник Facebook Том Елісон (Tom Alison) описав "майбутнє Facebook", вказавши про розробку "найкращої у світі технології рекомендацій". Він також зауважив про "створення однієї з найкращих у світі колекцій відкритих моделей, інструментів і ресурсів для генеративного ШІ".

У Meta коментують проблемні питання, на які посилається Noyb

Ми зберігаємо навчальні дані стільки, скільки нам це потрібно в кожному конкретному випадку, щоб переконатися, що модель штучного інтелекту працює належним чином, безпечно та ефективно

- йдеться на одній сторінці конфіденційності Meta AI.

"Ми також можемо зберігати їх, щоб захистити наші чи чужі інтереси або виконати юридичні зобов’язання", підкреслили у компанії.

Єврокомісія відкрила провадження проти Meta щодо захисту прав неповнолітніх у Facebook й Instagram16.05.24, 14:24 • 19703 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ТехнологіїУНН Lite
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
facebookFacebook
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21