Для вдосконалення ШІ, компанія Meta збиратиме інформацію про людей, яких немає у Facebook: у ЄС вже подають скаргу

Європейський центр цифрових прав (Noyb), подав скарги в 11 країнах Європи, щоб зупинити план компанії Meta використовувати загальнодоступні та закриті дані користувачів для вдосконалення технології штучного інтелекту.

Про це пише Ars Technica та передає УНН.

Деталі

Понад 400 мільйонів користувачів ЄС можуть постраждати, стверджує Європейський центр цифрових прав. Причина: компанія Meta реалізує суперечливу зміну в політиці даних користувачів. Згідно з новою політикою конфіденційності планується використовувати дані користувачів, які конгломерат соціальних мереж зібрав з 2007 року. Ці дані потрібні компанії для майбутньої "технології штучного інтелекту".

Довідка

Важливо зазначити, що Meta, материнська компанія Facebook і Instagram, встановила кінцевий термін для своїх користувачів, щоб висловити незгоду щодо використання їхніх особистих даних для навчання штучного інтелекту.

Користувачів повідомили про те, що вони мають висловити свою незгоду до 26 червня, інакше їх мовчання буде розцінено як згода на використання їхніх особистих фотографій і коментарів для цілей, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Проблема цифрових прав

Оскільки Meta дала користувачам ЄС термін до 26 червня, щоб відмовитися від обробки даних, Noyb попросив органи обробки даних в ЄС терміново втрутитися.

Понад 400 мільйонів користувачів ЄС можуть постраждати, стверджуває Noyb. Багато користувачів Facebook, які відмовилися від своїх облікових записів, ймовірно, не знають, що їхні дані оброблятимуться з цією метою.

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Noyb стверджує, що Meta навмисно ускладнила процес відмови, використовуючи "темні шаблони", щоб гарантувати, що найменша кількість користувачів блокує обробку даних.

Чи дійсно потрібні Meta дані користувачів з ЄС

Meta заявила, що збір персональних даних необхідний для підготовки послуг штучного інтелекту, які відображають "різноманітні культури і мови європейських спільнот, які будуть ними користуватися".

Для створення контенту, такого як текст, аудіо, зображення та відео, планується спрямовувати технологію штучного інтелекту, - в тому числі шляхом функцій розпізнавання особливостей використання контенту. Про це йдеться на сторінці політики компанії щодо ШІ.

Очевидно, це важливо в контексті стратегії компанії. Керівник Facebook Том Елісон (Tom Alison) описав "майбутнє Facebook", вказавши про розробку "найкращої у світі технології рекомендацій". Він також зауважив про "створення однієї з найкращих у світі колекцій відкритих моделей, інструментів і ресурсів для генеративного ШІ".

У Meta коментують проблемні питання, на які посилається Noyb

Ми зберігаємо навчальні дані стільки, скільки нам це потрібно в кожному конкретному випадку, щоб переконатися, що модель штучного інтелекту працює належним чином, безпечно та ефективно - йдеться на одній сторінці конфіденційності Meta AI.

"Ми також можемо зберігати їх, щоб захистити наші чи чужі інтереси або виконати юридичні зобов’язання", підкреслили у компанії.

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