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Диверсанта "ЛНР" засудили до дев'яти років за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За матеріалами Служби безпеки до 9 років позбавлення волі засуджено ватажка терористично-диверсійної групи, який за завданням російських спецслужб готував терористичні акти стосовно українських державних та громадських діячів. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Харкові у липні 2017 року. Під час проведення обшуків за місцями проживання та перебування диверсанта правоохоронці вилучили 600 грамів гексогену, 5 електродетонаторів, пістолет "Вальтер" з глушником до нього, понад 100 набоїв калібру 9 мм, засоби зв’язку, а також квадрокоптер. 

У ході слідства встановлено, що затриманий протягом 2014-2016 років брав активну участь у терористичній діяльності так званої "ЛНР" з позивним "Мордвін". Він був командиром підрозділу у терористичній структурі "КДБ ЛНР" (мала таку назву у 2014 році). Крім того, перебуваючи у складі 2 армійського корпусу народної міліції "ЛНР", зловмисник здійснював напад на позиції українських військових у Дебальцевому.

Співробітники СБУ задокументували, що у цей період він був завербований представниками ГУ Генштабу РФ та 2 АК НМ так званої "ЛНР" (громадянин РФ Кудрін Д.І., позивний "Хуліган" та громадянин України Дерусов С.Г., позивний "Одеса"). Від них зловмисник отримав завдання здійснити низку терактів на підконтрольній українській владі території. 

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Встановлено, що, приїхавши до Харкова у 2016 році, "Мордвін" розпочав підготовку до виконання "завдання" ‒ вчинення підриву автомобіля із газовими балонами у громадському місці. Куратори відразу повідомили йому про допустимість жертв серед мирного населення. Як запасний варіант розглядалось використання квадрокоптера для дистанційного скидання вибухового пристрою на місце перебування представників органів державної влади України.

Після затримання терорист повідомив співробітникам української спецслужби про існування так званого чорного списку. До нього були включені державні та громадські діячи, яких планували ліквідувати спецслужби РФ і квазіреспублік, для залякування патріотично налаштованого активу, дестабілізації громадсько-політичної ситуації та штучного загострення внутрішньополітичних протирічь. 

Вироком Сватівського районного суду Луганської області визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (Терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, і засуджено до 9 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили. 

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил затримано диверсанта, який у 2014 році підірвав стратегічний міст через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

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