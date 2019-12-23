Диверсанта "ЛНР" засудили до дев'яти років за ґратами

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За матеріалами Служби безпеки до 9 років позбавлення волі засуджено ватажка терористично-диверсійної групи, який за завданням російських спецслужб готував терористичні акти стосовно українських державних та громадських діячів. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.