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Диверсанта "ЛНР" приговорили к девяти годам заключения

Диверсанта "ЛНР" приговорили к девяти годам заключения

Киев  •  УНН

 • 9605 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По материалам Службы безопасности к 9 годам лишения свободы приговорен главарь террористической-диверсионной группы, по заданию российских спецслужб готовил террористические акты в отношении украинских государственных и общественных деятелей. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Харькове в июле 2017 года. Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР" с позывным "Мордвин". Он был командиром подразделения в террористической структуре "КГБ ЛНР" (имела такое название в 2014 году). Кроме того, находясь в составе 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР", злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НМ так называемой "ЛНР" (гражданин РФ Кудрин Д.И., позывной "Хулиган" и гражданин Украины Дерусов С.Г., позывной "Одесса" ). От них злоумышленник получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

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Установлено, что, приехав в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку к выполнению "задания" - совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте. Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривался использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины.

После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого "черного списка". В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий.

Приговором Сватовского районного суда Луганской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил задержан диверсант, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском.

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