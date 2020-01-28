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Ді Капріо, Бекхем, Мессі та Джордан вшанували пам'ять Брайанта

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Зірки спорту, шоу-бізнесу та інші видатні постаті відреагували на звістку про трагічну смерть легенди баскетболу Кобі Брайанта, який помер в наслідок падіння гелікоптера разом із 13-річною дочкою Джианною, передає УНН.

Ді Капріо, Бекхем, Мессі та Джордан вшанували пам'ять Брайанта

“Кобі й правда був більше самого життя, легенда. Нехай він і всі, хто пішов, покояться з миром. Любов і співчуття його родині. Лос-Анджелес ніколи не буде колишнім”, — написав Ді Капріо у Twitter.

Інша ікона баскетболу Майкл Джордан розповів, що вважав Кобі Брайанта молодшим братом.

“Я у шоці від трагічних новин про смерть Кобі Брайанта та Джианни. Словами не можу описати біль, яку я відчуваю. Я любив його — він був мені, як маленький брат. Ми часто розмовляли, і я буду дуже сумувати за цими розмовами”, — написав легенда НБА.

На загибель Кобі відреагували й зіркові футболісти Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Джеймі Варді, Ромелу Лукаку, Неймар, Зінедін Зідан, Стівен Джеррард, Роналдіньйо та інші. Більшість з них виклали колишні фото разом із Брайантом, який полюбляв футбол. А також спортсмени других видів спорту, наприклад такі, як Майк Тайсон, Конор Макгрегор, Рафаель Надаль.

“У мене немає слів... Уся моя любов до сім’ї та друзів Кобі. Було приємно зустрітися з вами і провести час разом. Ви були генієм”, — написав футболіст “Барселони” Ліонель Мессі.

Відзначимо, що співчуття виразили й Джулія Робертс, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Джессіка Альба, репер 50 Cent, Снуп Догг, модель Наомі Кемпбелл, Марк Уолберг, Сільвестр Сталоне, Кріс Браун, Він Дізель, Джеймі Фокс, Чейнінг Татум та інші.

У неділю приватний вертоліт з Брайантом на борту розбився недалеко від Лос-Анджелеса, ніхто не вижив. Крім дочки Брайанта, на борту, за інформацією порталу ТMZ, знаходилися ще шість пасажирів і пілот. Вони прямували на баскетбольну тренування в академію Брайанта.

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Брайант п’ять разів ставав чемпіоном НБА в складі “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 році був визнаний найціннішим гравцем НБА, в 2009 і 2010 роках — найціннішим гравцем фіналу НБА, в складі збірної США Брайант двічі вигравав Олімпійські ігри (2008, 2012).

Він займає четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії НБА (33643 очка), 18 разів брав участь в Матчах зірок НБА. У 2018 році він отримав премію “Оскар” за кращий анімаційний короткометражний фільм “Дорогий баскетбол”.

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