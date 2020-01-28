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Ди Каприо, Бекхэм, Месси и Джордан почтили память Брайанта

Киев • УНН

 • 16071 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Звезды спорта, шоу-бизнеса и другие выдающиеся личности отреагировали на известие о трагической смерти легенды баскетбола Коби Брайанта, который умер в результате падения вертолета вместе с 13-летней дочерью Джианна, передает УНН.

Ди Каприо, Бекхэм, Месси и Джордан почтили память Брайанта

“Коби и правда был больше самой жизни, легенда. Пусть он и все, кто ушел, покоятся с миром. Любовь и соболезнования его семье. Лос-Анджелес никогда не будет прежним”, — написал Ди Каприо в Twitter.

Другая икона баскетбола Майкл Джордан рассказал, что считал Коби Брайанта младшим братом.

“Я в шоке от трагических новостей о смерти Коби Брайанта и Джианны. Словами не могу описать боль, которую я чувствую. Я любил его — он был мне, как маленький брат. Мы часто разговаривали, и я буду очень скучать по этим разговорами”, — написал легенда НБА.

На гибель Коби отреагировали и звездные футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси, Джейми Варди, Лукаку, Неймар, Зинедин Зидан, Стивен Джеррард, Роналдиньо и другие. Большинство из них выложили бывшие фото вместе с Брайантом, который любил футбол. А также спортсмены вторых видов спорта, например такие, как Майк Тайсон, Конор МакГрегор, Рафаэль Надаль.

“У меня нет слов ... Вся моя любовь к семье и друзей Коби. Было приятно встретиться с вами и провести время вместе. Вы были гением”, — написал футболист “Барселоны” Лионель Месси.

Отметим, что сочувствие выразили и Джулия Робертс, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Джессика Альба, рэпер 50 Cent, Снуп Догг, модель Наоми Кэмпбелл, Марк Уолберг, Сильвестр Сталлоне, Крис Браун, Вин Дизель, Джейми Фокс, Чейнинг Татум и другие.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Кроме дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировки в академию Брайанта.

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Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очков), 18 раз участвовал в Матче звезд НБА. В 2018 году он получил премию “Оскар” за лучший анимационный короткометражный фильм “Дорогой баскетбол”.

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