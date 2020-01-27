Шевченко, Світоліна, Медведенко: зірки українського спорту відреагували на смерть Брайанта
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Представники різних видів українського спорту виразили співчуття у зв'язку зі смертю легенди баскетболу Кобі Брайанта, передає УНН.
Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна зізналася, що американський баскетболіст був її найбільшим натхненням.
"Розбите серце. Моє найбільше натхнення. Легенда. Мамба - назавжди!", - сказано в Instagram спортсменки.
Головний наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко, а також колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко також зі смутком відреагували на новину про Брайанта.
"RIP, Кобі Браянте", – написав Шевченко у Twitter.
Двократний чемпіон НБА, колишній партнер Брайанта по "Лейкерс" Станіслав Медведенко, заявив: "Новина, яку я не можу прийняти. Мій друг і товариш по команді. Спочивай з миром, "Мамба".
Відзначимо, що зі словами співчуття також виступили борець Жан Беленюк, тенісист Сергій Стаховський, боксер Олександр Гвоздик, баскетболісти Святослав Михайлюк, Кирило Фесенко та інші.
Нагадаємо, що вчора приватний вертоліт з Брайантом на борту розбився недалеко від Лос-Анджелеса, ніхто не вижив. Крім дочки Брайанта, на борту, за інформацією порталу "ТMZ", знаходилися ще шість пасажирів і пілот. Вони прямували на баскетбольне тренування в академію Брайанта.