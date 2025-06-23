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Держдеп США закликав американців до підвищеної обережності за кордоном

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Державний департамент США закликав американських громадян до підвищеної обережності за кордоном через загострення на Близькому Сході. Це попередження зумовлене конфліктом між Ізраїлем та Іраном, а також можливими демонстраціями проти інтересів США.

Держдеп США закликав американців до підвищеної обережності за кордоном

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив "глобальне попередження", закликавши американських громадян до підвищеної обережності за кордоном через загострення ситуації на Близькому Сході. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Держдепу США. 

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до перебоїв у подорожах і періодичного закриття повітряного простору на Близькому Сході. Існує ймовірність демонстрацій, спрямованих проти громадян та інтересів США за кордоном

- йдеться у заяві.

"Державний департамент радить громадянам США в усьому світі проявляти підвищену обережність", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки оголосили термінову евакуацію некритично важливих співробітників та членів сімей дипломатів з Лівану. Це відбувається на тлі регіональних подій та зростання напруги після авіаударів США по ядерних об'єктах Ірану.

У ніч проти 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За словами Президента США Дональда Трампа, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.  

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Державний департамент США
Ліван
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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