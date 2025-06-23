Госдеп США призвал американцев к повышенной осторожности за рубежом
Киев • УНН
Государственный департамент США призвал американских граждан к повышенной осторожности за рубежом из-за обострения на Ближнем Востоке. Это предупреждение обусловлено конфликтом между Израилем и Ираном, а также возможными демонстрациями против интересов США.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал "глобальное предупреждение", призвав американских граждан к повышенной осторожности за рубежом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Госдепа США.
Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в поездках и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом
"Государственный департамент советует гражданам США во всем мире проявлять повышенную осторожность", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним
Соединенные Штаты Америки объявили срочную эвакуацию некритически важного персонала и членов семей дипломатов из Ливана. Это происходит на фоне региональных событий и роста напряжения после авиаударов США по ядерным объектам Ирана.
В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.
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