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Госдеп США призвал американцев к повышенной осторожности за рубежом

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Государственный департамент США призвал американских граждан к повышенной осторожности за рубежом из-за обострения на Ближнем Востоке. Это предупреждение обусловлено конфликтом между Израилем и Ираном, а также возможными демонстрациями против интересов США.

Госдеп США призвал американцев к повышенной осторожности за рубежом

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал "глобальное предупреждение", призвав американских граждан к повышенной осторожности за рубежом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Госдепа США. 

Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в поездках и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом

- говорится в заявлении.

"Государственный департамент советует гражданам США во всем мире проявлять повышенную осторожность", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним

Соединенные Штаты Америки объявили срочную эвакуацию некритически важного персонала и членов семей дипломатов из Ливана. Это происходит на фоне региональных событий и роста напряжения после авиаударов США по ядерным объектам Ирана.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Президента США Дональда Трампа, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.  

Трамп заговорил о смене режима в Тегеране: "Сделаем Иран снова великим"23.06.25, 02:00 • 2582 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Ливан
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
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