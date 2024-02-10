Дефіциту електроенергії не прогнозується, але у двох регіонах є відключення внаслідок російських обстрілів - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомляє, що в той час як обстріли в Донецькій та Миколаївській областях порушили електропостачання в деяких районах, електроенергетична система країни в цілому має достатню генерацію і залишається збалансованою та контрольованою.
В Україні не прогнозується дефіциту електроенергії, ситуація в енергосистемі контрольована. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Генерація та споживання
Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
У резерві 5 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються
Наслідки обстрілів
У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта. Під землею залишалося 20 працівників, за кілька годин усіх вивели на поверхню.
Станом ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній на Донеччині.
Окрім того, на Миколаївщині через бойові дії відключилась повітряна лінія 150 кВ. При цьому знеструмилися побутові споживачів у м. Миколаїв та м. Очаків, а також 3 вітрові електростанції.
Імпорт/експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2856 МВт*год (зі Словаччини, Румунії та Молдови). Також передбачається експорт – 2716 МВ*год (до Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови).
Нагадаємо
У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. З них 23 дрони збили українські військові.