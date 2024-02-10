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Дефіциту електроенергії не прогнозується, але у двох регіонах є відключення внаслідок російських обстрілів - Міненерго

Дефіциту електроенергії не прогнозується, але у двох регіонах є відключення внаслідок російських обстрілів - Міненерго

Київ • УНН

 • 91129 перегляди

Міністерство енергетики України повідомляє, що в той час як обстріли в Донецькій та Миколаївській областях порушили електропостачання в деяких районах, електроенергетична система країни в цілому має достатню генерацію і залишається збалансованою та контрольованою.

В Україні не прогнозується дефіциту електроенергії, ситуація в енергосистемі контрольована. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі 

Генерація та споживання 

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. 

У резерві 5 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються

- заявив в Міненерго.

Наслідки обстрілів

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта. Під землею залишалося 20 працівників, за кілька годин усіх вивели на поверхню. 

Станом ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній на Донеччині. 

Окрім того, на Миколаївщині через бойові дії відключилась повітряна лінія 150 кВ. При цьому знеструмилися побутові споживачів у м. Миколаїв та м. Очаків, а також 3 вітрові електростанції.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2856 МВт*год (зі Словаччини, Румунії та Молдови). Також передбачається експорт – 2716 МВ*год (до Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови).

Нагадаємо

У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. З них 23 дрони збили українські військові.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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