Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

В Украине не прогнозируется дефицита электроэнергии, ситуация в энергосистеме контролируемая. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Генерация и потребление

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

В резерве 5 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются - заявил в Минэнерго.

Последствия обстрелов

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители и шахта. Под землей оставалось 20 работников, через несколько часов всех вывели на поверхность.

По состоянию на утро остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области.

Кроме того, на Николаевщине из-за боевых действий отключилась воздушная линия 150 кВ. При этом обесточились бытовые потребители в г. Николаев и г. Очаков, а также 3 ветровые электростанции.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2856 МВт*ч (из Словакии, Румынии и Молдовы). Также предполагается экспорт - 2716 МВ*ч (в Польшу, Словакию, Румынию и Молдову).

Напомним

В ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Из них 23 дрона сбили украинские военные.