Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  121355 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  137750 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  129954 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  182821 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  219732 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  195186 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  180994 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  202672 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  201357 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206936 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 08:27  •  11556 просмотра

Read in English

Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.

В Украине не прогнозируется дефицита электроэнергии, ситуация в энергосистеме контролируемая. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали 

Генерация и потребление 

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. 

В резерве 5 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются

- заявил в Минэнерго.

Последствия обстрелов

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители и шахта. Под землей оставалось 20 работников, через несколько часов всех вывели на поверхность. 

По состоянию на утро остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области. 

Кроме того, на Николаевщине из-за боевых действий отключилась воздушная линия 150 кВ. При этом обесточились бытовые потребители в г. Николаев и г. Очаков, а также 3 ветровые электростанции.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2856 МВт*ч (из Словакии, Румынии и Молдовы). Также предполагается экспорт - 2716 МВ*ч (в Польшу, Словакию, Румынию и Молдову).

Напомним

В ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Из них 23 дрона сбили украинские военные.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
ochakovОчаковский район
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
donetskДонецк
nikolaevНиколаев
polshaПольша
Дефіциту електроенергії не прогнозується, але у двох регіонах є відключення внаслідок російських обстрілів - Міненерго
No electricity shortage is expected, but there are blackouts in two regions due to Russian shelling - Energy Ministry
Новости по теме

Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.

Общество •   •  11556 просмотра
Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго

Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен

Черновицкие таможенники задержали водителя, который пытался контрабандным путем вывезти в Румынию 167 500 сигарет на сумму почти 12 миллионов гривен в бензовозе.

Криминал и ЧП •   •  8570 просмотра
Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен

Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены

В результате российского удара по селу Велетинское в Херсонской области Украины под обстрел попала целая семья. Отец и мать получили ранения, а их дочь получила травмы, не совместимые с жизнью.

Война •   •  12279 просмотра
Оккупанты ударили по Херсонщине: один человек погиб, двое ранены

"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей

По состоянию на 9 февраля около 1300 грузовиков ожидали на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за протеста фермеров, которые заблокировали большинство направлений.

Общество •   •  13071 просмотра
"Фактически все направления продолжают быть заблокированными": Демченко о ситуации на границе с Польшей

российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей

По предварительным данным, БпЛА были запущены с территории Белгородской области рф. В результате российской атаки погибло семь человек, еще трое получили ранения. Среди погибших были дети.

Война •   •  15700 просмотра
российская атака на Харьков: погибли семь человек, среди них трое детей

На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в селе Великий Бурлук Харьковской области после атаки российского беспилотника. В ведомстве рассказали, что в результате обстрелов повреждены здание кафе и лечебного учреждения

Война •   •  18379 просмотра
На Харьковщине спасатели ликвидировали последствия российских ударов по поселку Великий Бурлук

россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека

российские войска трижды атаковали Одесскую область с помощью беспилотников-камикадзе в ночь на 10 февраля, ранив четырех человек.

Война •   •  18595 просмотра
россияне трижды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе: ранены четыре человека

На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО

В Сумской области Украины зафиксировано 60 взрывов из российских минометов, артиллерии и РСЗО, произошедших ночью и утром в 5 населенных пунктах.

Война •   •  20780 просмотра
На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО

В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными

Водителей в Киеве призывают быть осторожными на гололеде, поскольку "Киевавтодор" работает над расчисткой снега и обработкой подъездных путей в условиях ожидаемого перехода мокрого снега и дождя в снег.

Общество •   •  22013 просмотра
В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными

Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки

За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.

Война •   •  23131 просмотра
Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки