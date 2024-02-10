Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.
В Украине не прогнозируется дефицита электроэнергии, ситуация в энергосистеме контролируемая. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Генерация и потребление
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
В резерве 5 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются
Последствия обстрелов
В Донецкой области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители и шахта. Под землей оставалось 20 работников, через несколько часов всех вывели на поверхность.
По состоянию на утро остаются обесточенными угледобывающие предприятия одной из государственных компаний в Донецкой области.
Кроме того, на Николаевщине из-за боевых действий отключилась воздушная линия 150 кВ. При этом обесточились бытовые потребители в г. Николаев и г. Очаков, а также 3 ветровые электростанции.
Импорт/экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2856 МВт*ч (из Словакии, Румынии и Молдовы). Также предполагается экспорт - 2716 МВ*ч (в Польшу, Словакию, Румынию и Молдову).
Напомним
В ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Из них 23 дрона сбили украинские военные.
Дефицита электроэнергии не прогнозируется, но в двух регионах есть отключения в результате российских обстрелов - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что в то время как обстрелы в Донецкой и Николаевской областях нарушили электроснабжение в некоторых районах, электроэнергетическая система страны в целом имеет достаточную генерацию и остается сбалансированной и контролируемой.
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