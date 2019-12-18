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Данілов обговорив із Тейлором питання двосторонньої співпраці між Україною та США

Данілов обговорив із Тейлором питання двосторонньої співпраці між Україною та США

Київ • УНН

 • 9249 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Під час якої вони обговорили питання двосторонньої співпраці та перспективні напрями співробітництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО України.

"Данілов подякував США за послідовну політику щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни і за допомогу, яку надають Україні Сполучені Штати, зокрема, в безпековому секторі", - сказано у повідомленні.

Так, під час зустрічі було обговорено питання двосторонньої співпраці та перспективні напрями співробітництва, зокрема, наголошувалося на важливості активізації взаємин у сфері кібербезпеки.

"Сьогодні кіберзагрози виходять на перший план, і всі країни мають бути готові протидіяти їм", - сказав Секретар РНБО України.

Сторони обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі в контексті агресії проти України.

Також секретар РНБО України та Тимчасовий повірений у справах США в Україні обговорили підсумки переговорів у Нормандському форматі за участі Президента України Володимира Зеленського.

"Данілов та Тейлор також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України у контексті практичної співпраці нашої держави з Альянсом. Своєю чергою, Тимчасовий повірений у справах США в Україні запевнив у незмінності підтримки України з боку США і висловив готовність і надалі поглиблювати двосторонню співпрацю", - додається у повідомленні.

Нагадаємо,у РНБО провели зустріч з делегацією Сполучених Штатів.

Українські Національні Новини

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