Данілов обговорив із Тейлором питання двосторонньої співпраці між Україною та США

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. Під час якої вони обговорили питання двосторонньої співпраці та перспективні напрями співробітництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО України.