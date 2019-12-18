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Данилов обсудил с Тейлором вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и США

Данилов обсудил с Тейлором вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время которой они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Данилов поблагодарил США за последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны и за помощь, которую оказывают Украине Соединенные Штаты, в частности, в секторе безопасности", - говорится в сообщении.

Так, во время встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления сотрудничества, в частности, отмечалась важность активизации взаимоотношений в сфере кибербезопасности.

"Сегодня киберугрозы выходят на первый план, и все страны должны быть готовы противодействовать им", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в Европе и мире в контексте агрессии против Украины.

Также секретарь СНБО Украины и Временный поверенный в делах США в Украине обсудили итоги переговоров в нормандской формате с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

"Данилов и Тейлор также обсудили вопрос евроатлантической интеграции Украины в контексте практического сотрудничества нашего государства с Альянсом. В свою очередь, Временный поверенный в делах США в Украине заверил в неизменности поддержки Украины со стороны США и выразил готовность и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество", - добавляется в сообщении.

Напомним, в СНБО провели встречу с делегацией Соединенных Штатов.

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