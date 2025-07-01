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Данія розширює військовий призов на жінок після зміни законодавства

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Данія впроваджує обов'язковий військовий призов для жінок віком від 18 років тривалістю 11 місяців, застосовуючи систему жеребкування. Це нововведення збільшить кількість призовників до 6 500 осіб на рік до 2033 року та підтримане збільшенням оборонного бюджету.

Данія розширює військовий призов на жінок після зміни законодавства

У Данії жінки, які досягли 18 років, тепер підлягатимуть обов’язковому військовому призову на строкову службу тривалістю 11 місяців. Відповідні зміни до законодавства набули чинності після ухвалення парламентом країни. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Молоді жінки, як і чоловіки дотепер, проходитимуть відбір до армії шляхом жеребкування. Це нововведення є частиною посилення оборонної політики Данії на тлі загострення безпекової ситуації в Європі та збільшення оборонних витрат країнами НАТО.

Раніше жінки могли вступати на строкову службу лише добровільно. Відтепер усі громадяни Данії, які досягли 18-річного віку, повинні зареєструватися для проходження медичного огляду та оцінки. Спершу призиватимуть добровольців, а решту добиратимуть шляхом жеребкування.

Також строк служби збільшено з чотирьох до одинадцяти місяців.

У 2024 році у країні приблизно 4700 осіб пройшли короткотермінову військову службу, з них приблизно 24% — жінки-добровольці. За оцінками уряду, після змін кількість призовників до 2033 року зросте до 6 500 осіб на рік.

Данія пішла шляхом сусідніх Швеції та Норвегії, які раніше вже запровадили обов’язковий призов для жінок.

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У березні уряд Данії також оголосив про збільшення оборонного бюджету на 40,5 млрд данських крон (5,9 млрд доларів США) протягом наступних п’яти років — для досягнення цілей НАТО.

На сьогодні в збройних силах Данії служить близько 9 000 професійних військовослужбовців.

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За словами керівника програми призову, ухвалені зміни є результатом політичного рішення та міжпартійної домовленості, полковника Кеннета Строма.

Це реакція на актуальну безпекову ситуацію. Ми потребуємо більшої бойової потужності та фахівців для армії, флоту, повітряних сил і навіть спецпризначенців 

- зазначив він.

Одна з чинних доброволиць, Катріне, у коментарі агентству Reuters заявила:

"З огляду на нинішню ситуацію у світі, потрібно більше призовників. І я вважаю, що жінки мають долучатися до цього на рівні з чоловіками. Це позитивна зміна".

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Лілія Набока

Лілія Набока

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