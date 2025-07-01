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Дания расширяет военный призыв на женщин после изменения законодательства

Киев • УНН

 • 315 просмотра

Дания вводит обязательный воинский призыв для женщин от 18 лет продолжительностью 11 месяцев, применяя систему жеребьевки. Это нововведение увеличит количество призывников до 6 500 человек в год к 2033 году и поддержано увеличением оборонного бюджета.

Дания расширяет военный призыв на женщин после изменения законодательства

В Дании женщины, достигшие 18 лет, теперь будут подлежать обязательному военному призыву на срочную службу продолжительностью 11 месяцев. Соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу после принятия парламентом страны. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Молодые женщины, как и мужчины до сих пор, будут проходить отбор в армию путем жеребьевки. Это нововведение является частью усиления оборонной политики Дании на фоне обострения ситуации в Европе и увеличения оборонных расходов странами НАТО.

Ранее женщины могли поступать на срочную службу только добровольно. Отныне все граждане Дании, достигшие 18-летнего возраста, должны зарегистрироваться для прохождения медицинского осмотра и оценки. Сначала будут призывать добровольцев, а остальных будут добирать путем жеребьевки.

Также срок службы увеличен с четырех до одиннадцати месяцев.

В 2024 году в стране примерно 4700 человек прошли краткосрочную военную службу, из них примерно 24% — женщины-добровольцы. По оценкам правительства, после изменений количество призывников к 2033 году возрастет до 6 500 человек в год.

Дания пошла по пути соседних Швеции и Норвегии, которые ранее уже ввели обязательный призыв для женщин.

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В марте правительство Дании также объявило об увеличении оборонного бюджета на 40,5 млрд датских крон (5,9 млрд долларов США) в течение следующих пяти лет — для достижения целей НАТО.

На сегодняшний день в вооруженных силах Дании служит около 9 000 профессиональных военнослужащих.

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По словам руководителя программы призыва, принятые изменения являются результатом политического решения и межпартийной договоренности, полковника Кеннета Строма.

Это реакция на актуальную ситуацию с безопасностью. Нам нужна большая боевая мощь и специалисты для армии, флота, воздушных сил и даже спецназовцев 

- отметил он.

Одна из действующих добровольцев, Катрине, в комментарии агентству Reuters заявила:

"Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, нужно больше призывников. И я считаю, что женщины должны участвовать в этом наравне с мужчинами. Это позитивное изменение".

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Лилия Набока

Лилия Набока

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