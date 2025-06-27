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Данія першою в Європі боротиметься з діпфейками, надаючи авторські права на власні зовнішність і голос

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Уряд Данії планує змінити законодавство, надавши людям авторське право на власне тіло, зовнішність, риси обличчя та голос для боротьби з діпфейками. Це дозволить вимагати видалення створеного ШІ контенту та отримувати компенсацію за несанкціоноване використання.

Данія першою в Європі боротиметься з діпфейками, надаючи авторські права на власні зовнішність і голос

Уряд Данії готує зміни до законодавства, які посилять захист особистості в епоху стрімкого розвитку штучного інтелекту. Новий законопроєкт передбачає, що кожна людина отримає авторське право на власне тіло, зовнішність, риси обличчя та голос. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Міністерство культури Данії заявило, що країна першою у Європі запровадить подібний правовий механізм боротьби з цифровими підробками особистості.

Законодавча ініціатива, яка вже має широку підтримку серед депутатів парламенту, буде винесена на громадське обговорення до літніх канікул, а восени подана на розгляд парламенту.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт пояснив, що йдеться про цифрові імітації людей - діпфейки, які можуть дуже реалістично відтворювати зовнішність, голос або манеру поведінки.

Ми надсилаємо чіткий сигнал: кожна людина має право на своє тіло, голос і риси обличчя. Наразі чинне законодавство не забезпечує належного захисту в умовах розвитку генеративного ШІ

- заявив міністр

Він також додав, що не приймає того, що "людей можна "пропустити через цифровий копіювальний апарат" і використовувати без згоди у будь-яких цілях".

Уряд зазначає, що після ухвалення закону громадяни зможуть вимагати від онлайн-платформ видалення контенту, створеного або поширеного без згоди. Це якщо він містить цифрову імітацію їхньої зовнішності або голосу. Також це стосуватиметься випадків, коли штучний інтелект відтворює виступи артистів без дозволу.

Передбачається, що у разі порушення нових норм постраждала сторона зможе претендувати на компенсацію. Водночас закон не торкатиметься сатири та пародій. Вони, як і раніше, залишатимуться дозволеними.

Меланія Трамп підтримала законопроєкт про заборону діпфейк-порно у США04.03.25, 06:00 • 29425 переглядiв

Довідка

Deepfake - це термін, що описує процес штучно (синтетично) створеного аудіо-, відео-, фотоматеріалу про певну особистість. Простими словами - це фейк, із допомогою якого можна скомпрометувати та підставити невинну особу. На початку свого існування ця історія розвивалася та сприймалася як цікавий розважальний контент. Можна було станцювати з Леонардо Ді Капріо на Титаніку чи врятувати світ із Месниками. Та із часом зловмисники почали використовувати діпфейки для шантажу та вимагання, створюючи неправдивий контент. Найвразливішими виявилися діти молодшого віку та підлітки, більш довірливі через вік та відсутність досвіду.

Нагадаємо

В Україні створили мінісеріал, що протидіє дезінформації. Адже окупанти сиплють в інфопростір тисячі діпфейків, зокрема через блогерів, ботів, замовні статті та навіть дитячі відеоігри. Російська пропаганда спрямована проти Україн, її державного устрою, національних інтересів та проти іміджу України на глобальному рівні.

Китаєць втратив 27 тисяч доларів на дівчину, створену ШІ06.03.25, 02:30 • 27595 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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