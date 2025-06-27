Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
13:18 • 2786 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
13:01 • 28358 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
10:27 • 26330 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 45791 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 46364 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:07 • 46244 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 210744 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 137261 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 108458 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 122903 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+24°
2.9м/с
50%
749мм
Популярные новости
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 43468 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине27 июня, 06:13 • 65036 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову27 июня, 06:15 • 62245 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:3009:20 • 49145 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 34911 просмотра
публикации
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 18217 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
13:01 • 28292 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 35348 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 210720 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 142523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии13:17 • 18217 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 19986 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 93529 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 124743 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 95658 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос

Киев • УНН

 • 222 просмотра

ru Правительство Дании планирует изменить законодательство, предоставив людям авторское право на собственное тело, внешность, черты лица и голос для борьбы с дипфейками. Это позволит требовать удаления созданного ИИ контента и получать компенсацию за несанкционированное использование.

Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос

Правительство Дании готовит изменения в законодательство, которые усилят защиту личности в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Новый законопроект предусматривает, что каждый человек получит авторское право на собственное тело, внешность, черты лица и голос. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Подробности

Министерство культуры Дании заявило, что страна первой в Европе введет подобный правовой механизм борьбы с цифровыми подделками личности.

Законодательная инициатива, которая уже имеет широкую поддержку среди депутатов парламента, будет вынесена на общественное обсуждение до летних каникул, а осенью подана на рассмотрение парламента.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт пояснил, что речь идет о цифровых имитациях людей - дипфейках, которые могут очень реалистично воспроизводить внешность, голос или манеру поведения.

Мы посылаем четкий сигнал: каждый человек имеет право на свое тело, голос и черты лица. В настоящее время действующее законодательство не обеспечивает надлежащей защиты в условиях развития генеративного ИИ

- заявил министр

Он также добавил, что не приемлет того, что "людей можно "пропустить через цифровой копировальный аппарат" и использовать без согласия в любых целях".

Правительство отмечает, что после принятия закона граждане смогут требовать от онлайн-платформ удаления контента, созданного или распространенного без согласия. Это касается случаев, если он содержит цифровую имитацию их внешности или голоса. Также это будет касаться случаев, когда искусственный интеллект воспроизводит выступления артистов без разрешения.

Предполагается, что в случае нарушения новых норм пострадавшая сторона сможет претендовать на компенсацию. В то же время закон не будет затрагивать сатиру и пародии. Они, как и раньше, будут оставаться разрешенными.

Мелания Трамп поддержала законопроект о запрете дипфейк-порно в США04.03.25, 06:00 • 29425 просмотров

Справка

Deepfake - это термин, описывающий процесс искусственно (синтетически) созданного аудио-, видео-, фотоматериала о определенной личности. Простыми словами - это фейк, с помощью которого можно скомпрометировать и подставить невинного человека. В начале своего существования эта история развивалась и воспринималась как интересный развлекательный контент. Можно было станцевать с Леонардо Ди Каприо на Титанике или спасти мир с Мстителями. Но со временем злоумышленники начали использовать дипфейки для шантажа и вымогательства, создавая ложный контент. Наиболее уязвимыми оказались дети младшего возраста и подростки, более доверчивые из-за возраста и отсутствия опыта.

Напомним

В Украине создали мини-сериал, который противодействует дезинформации. Ведь российские оккупанты сыпят в инфопространство тысячи дипфейков, в том числе через блогеров, ботов, заказные статьи и даже детские видеоигры. Российская пропаганда направлена против Украины, ее государственного строя, национальных интересов и против имиджа Украины на глобальном уровне.

Китаец потерял 27 тысяч долларов на девушку, созданную ИИ06.03.25, 02:30 • 27595 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираТехнологии
Хранитель
Дания
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9