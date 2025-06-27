Дания первой в Европе будет бороться с дипфейками, предоставляя авторские права на собственные внешность и голос

Правительство Дании готовит изменения в законодательство, которые усилят защиту личности в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Новый законопроект предусматривает, что каждый человек получит авторское право на собственное тело, внешность, черты лица и голос. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

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Министерство культуры Дании заявило, что страна первой в Европе введет подобный правовой механизм борьбы с цифровыми подделками личности.

Законодательная инициатива, которая уже имеет широкую поддержку среди депутатов парламента, будет вынесена на общественное обсуждение до летних каникул, а осенью подана на рассмотрение парламента.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт пояснил, что речь идет о цифровых имитациях людей - дипфейках, которые могут очень реалистично воспроизводить внешность, голос или манеру поведения.

Мы посылаем четкий сигнал: каждый человек имеет право на свое тело, голос и черты лица. В настоящее время действующее законодательство не обеспечивает надлежащей защиты в условиях развития генеративного ИИ - заявил министр

Он также добавил, что не приемлет того, что "людей можно "пропустить через цифровой копировальный аппарат" и использовать без согласия в любых целях".

Правительство отмечает, что после принятия закона граждане смогут требовать от онлайн-платформ удаления контента, созданного или распространенного без согласия. Это касается случаев, если он содержит цифровую имитацию их внешности или голоса. Также это будет касаться случаев, когда искусственный интеллект воспроизводит выступления артистов без разрешения.

Предполагается, что в случае нарушения новых норм пострадавшая сторона сможет претендовать на компенсацию. В то же время закон не будет затрагивать сатиру и пародии. Они, как и раньше, будут оставаться разрешенными.

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Справка

Deepfake - это термин, описывающий процесс искусственно (синтетически) созданного аудио-, видео-, фотоматериала о определенной личности. Простыми словами - это фейк, с помощью которого можно скомпрометировать и подставить невинного человека. В начале своего существования эта история развивалась и воспринималась как интересный развлекательный контент. Можно было станцевать с Леонардо Ди Каприо на Титанике или спасти мир с Мстителями. Но со временем злоумышленники начали использовать дипфейки для шантажа и вымогательства, создавая ложный контент. Наиболее уязвимыми оказались дети младшего возраста и подростки, более доверчивые из-за возраста и отсутствия опыта.

Напомним

В Украине создали мини-сериал, который противодействует дезинформации. Ведь российские оккупанты сыпят в инфопространство тысячи дипфейков, в том числе через блогеров, ботов, заказные статьи и даже детские видеоигры. Российская пропаганда направлена против Украины, ее государственного строя, национальных интересов и против имиджа Украины на глобальном уровне.

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