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Cправу екскерівника Харківського авіа держпідприємства скеровано до суду, встановлено про мійльйонні збитки

Київ • УНН

 • 19087 перегляди

Справу проти колишнього керівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, який завдав збитків на суму понад 2,3 мільйона доларів США через розтрату коштів та махінації з контрактами, передано до суду.

Cправу екскерівника Харківського авіа держпідприємства скеровано до суду, встановлено про мійльйонні збитки

Справу стосовно колишнього керівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства направлено до суду. Йдеться про збитки у розмірі понад 36 млн грн. Пише УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило низку епізодів злочинної діяльності екскерівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Зазначається, що авіазаводу завдано збитків у понад 2,3 млн дол. США.

Деталі

Два епізоди злочинної діяльності експосадовця полягають у наступному:  

1) Впродовж 2013-2015 рр. посадовець забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США (загалом близько 30 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину) комерційній компанії за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Однак, як з’ясували детективи, жодні агентські послуги зазначеною компанією державному підприємству не надавалися.

2) У вересні 2014 року посадовець вступив у змову зі своїм знайомим з метою заволодіння коштами держпідприємства. Він підписав контракт з підконтрольною його пособнику іноземною компанією на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тис. дол. США (близько 6 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину) передоплати. Ці кошти спільники згодом привласнили, а для приховування своїх злочинних дій підписали додаткову угоду до контракту про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки.

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НАБУ і САП разом з УСБУ у Харківській області повідомили експосадовцю підозру за цими епізодами. Кваліфікація першого епізоду: ч. 5 ст. 191 КК України. Другий епізод: ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також наявна інформація, що підозрюваний добровільно обійняв посаду "заступника голови з питань інфраструктури" окупаційної адміністрації Запорізької області.

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