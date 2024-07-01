Дело в отношении бывшего руководителя Харьковского государственного авиационного производственного предприятия направлено в суд. Речь идет об убытках в размере более 36 млн грн. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило ряд эпизодов преступной деятельности экс-руководителя Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Отмечается, что авиазаводу нанесен ущерб в более 2,3 млн долл. США.

Детали

Два эпизода преступной деятельности экс-чиновника заключаются в следующем:

1) В течение 2013-2015 гг. чиновник обеспечил перевод госпредприятием 553,24 тыс. евро и более 1,93 млн долл. США (всего около 30 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления) коммерческой компании за якобы агентские услуги при продаже за границу товаров военного назначения, произведенных на мощностях Харьковского авиационного завода. Однако, как выяснили детективы, никакие агентские услуги указанной компанией государственному предприятию не предоставлялись.

2) В сентябре 2014 года чиновник вступил в сговор со своим знакомым с целью завладения средствами госпредприятия. Он подписал контракт с подконтрольной его пособнику иностранной компанией на поставку заводу двух авиационных систем и обеспечил перевод госпредприятием 472 тыс. долл. США (около 6 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления) предоплаты. Эти средства сообщники впоследствии присвоили, а для сокрытия своих преступных действий подписали дополнительное соглашение к контракту о невозможности поставки систем в ранее оговоренные сроки.

Задержан мэр Мукачево Балога: разоблачили на коррупции

НАБУ и САП вместе с УСБУ в Харьковской области сообщили экс-чиновнику подозрение по этим эпизодам. Квалификация первого эпизода: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Второй эпизод: ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также имеется информация, что подозреваемый добровольно занял должность "заместителя главы по вопросам инфраструктуры" оккупационной администрации Запорожской области.

Убытки и потери в энергетике в результате вторжения рф превысили 56 млрд дол. - KSE