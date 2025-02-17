Чим більше держава втручається у ринок, тим більші ціни - Поперешнюк про посилення контролю за вартістю ліків

Будь-яке державне регулювання цін лише погіршує ситуацію і призводить зазвичай до подорожчання, зниження купівельної спроможності, дефіциту та економічного спаду. Про це заявив підприємець, співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк, коментуючи рішення РНБО про посилення контролю за цінами на ліки, пише УНН.

РНБО ухвалила рішення про посилення контролю за цінами на ліки. Мені не зрозуміло, чому тільки ліки? А хіба ціни на інші товари та послуги не загрожують національній безпеці? Може краще одразу повернутися до совка та встановити фіксовані ціни на всі товари? - зазначив він.

Поперешнюк пояснив, що ціноутворення на ринку визначають два основні чинники: діяльність підприємців і втручання держави.

За його словами, діяльність підприємців є джерелом постійного зниження цін, адже саме вони постійно створюють нові товари та послуги, намагаються розширювати бізнес. Бізнес постійно намагається збільшити свій прибуток, а через це прагне збільшувати обʼєм продукції і відповідно пропозицію на ринку, що змушує ціни постійно знижуватися.

Як зазначив підприємець, держава ж, навпаки, через регулювання, ліцензування, оподаткування та бюрократичні обмеження стримує розвиток бізнесу, зменшує пропозицію товарів і тим самим штучно підвищує ціни.

Що відбувається, коли чиновники починають боротися з "високими" цінами? Вони ще більше посилюють власний негативний вплив. Вони збільшують державні витрати на регулювання цін, посилюють тиск та відбирають у підприємців ще більше ресурсів. Звісно, що це додатково зменшує пропозицію. В результаті маємо подорожчання, зниження купівельної спроможності, дефіцит, чорний ринок, економічне гальмування. Парадокс, але від цього найбільше страждають якраз ті верстви населення, яких чиновники від високих цін нібито прагнуть захищати, - пояснив Поперешнюк.

Він переконаний, що єдиний спосіб досягти низьких цін і стабільної економіки — це дерегуляція, зменшення податків і приватизація. За його словами, будь-які інші шляхи неминуче ведуть до ще гірших наслідків для бізнесу та споживачів.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на початку лютого заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки.

13 лютого Президент ввів в дію рішення РНБО щодо зниження на 30 % цін на топ 100 медичних засобів із 1 березня на найбільш важливі ліки для українців. Інші ліки мають подешевшати на 20%.

Окрім того, 14 лютого відбулося засідання Кабміну, на якому запровадили нові регуляції щодо ціноутворення на ліки. Серед іншого, з 1 березня встановлюється заборона на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.