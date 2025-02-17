Чим більше держава втручається у ринок, тим більші ціни - Поперешнюк про посилення контролю за вартістю ліків

ukenru
15 березня, 19:03 • 119129 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178017 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144259 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136222 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115947 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107206 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102687 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139332 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133619 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 29714 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 21059 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 21552 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 32341 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 19003 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139337 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138357 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272635 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301545 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1740 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52310 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110726 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133621 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116133 перегляди
Актуальне
Чим більше держава втручається у ринок, тим більші ціни - Поперешнюк про посилення контролю за вартістю ліків

Чим більше держава втручається у ринок, тим більші ціни - Поперешнюк про посилення контролю за вартістю ліків

Київ • УНН

 • 24221 перегляди

Володимир Поперешнюк критикує рішення РНБО щодо посилення контролю за цінами на ліки. За його словами, державне регулювання цін призводить до їх зростання та дефіциту товарів.

Будь-яке державне регулювання цін лише погіршує ситуацію і призводить зазвичай до подорожчання, зниження купівельної спроможності, дефіциту та економічного спаду. Про це заявив підприємець, співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк, коментуючи рішення РНБО про посилення контролю за цінами на ліки, пише УНН.

РНБО ухвалила рішення про посилення контролю за цінами на ліки. Мені не зрозуміло, чому тільки ліки? А хіба ціни на інші товари та послуги не загрожують національній безпеці? Може краще одразу повернутися до совка та встановити фіксовані ціни на всі товари?

- зазначив він.

Поперешнюк пояснив, що ціноутворення на ринку визначають два основні чинники: діяльність підприємців і втручання держави.

За його словами, діяльність підприємців є джерелом постійного зниження цін, адже саме вони постійно створюють нові товари та послуги, намагаються розширювати бізнес. Бізнес постійно намагається збільшити свій прибуток, а через це прагне збільшувати обʼєм продукції і відповідно пропозицію на ринку, що змушує ціни постійно знижуватися.

Як зазначив підприємець, держава ж, навпаки, через регулювання, ліцензування, оподаткування та бюрократичні обмеження стримує розвиток бізнесу, зменшує пропозицію товарів і тим самим штучно підвищує ціни.

Що відбувається, коли чиновники починають боротися з "високими" цінами? Вони ще більше посилюють власний негативний вплив. Вони збільшують державні витрати на регулювання цін, посилюють тиск та відбирають у підприємців ще більше ресурсів. Звісно, що це додатково зменшує пропозицію. В результаті маємо подорожчання, зниження купівельної спроможності, дефіцит, чорний ринок, економічне гальмування. Парадокс, але від цього найбільше страждають якраз ті верстви населення, яких чиновники від високих цін нібито прагнуть захищати,

- пояснив Поперешнюк.

Він переконаний, що єдиний спосіб досягти низьких цін і стабільної економіки — це дерегуляція, зменшення податків і приватизація. За його словами, будь-які інші шляхи неминуче ведуть до ще гірших наслідків для бізнесу та споживачів.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на початку лютого заявив, що необхідно прийняти рішення для зниження цін на ліки.

13 лютого Президент ввів в дію рішення РНБО щодо зниження на 30 % цін на топ 100 медичних засобів із 1 березня на найбільш важливі ліки для українців. Інші ліки мають подешевшати на 20%.

Окрім того, 14 лютого відбулося засідання Кабміну, на якому запровадили нові регуляції щодо ціноутворення на ліки. Серед іншого, з 1 березня встановлюється заборона на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський

Звернутися з питань розміщення реклами