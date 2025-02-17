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Чем больше государство вмешивается в рынок, тем больше цены - Поперешнюк об усилении контроля за стоимостью лекарств

Киев  •  УНН

 • 5044 просмотра

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Владимир Поперешнюк критикует решение СНБО по усилению контроля за ценами на лекарства. По его словам, государственное регулирование цен приводит к их росту и дефициту товаров.

Любое государственное регулирование цен только ухудшает ситуацию и приводит обычно к подорожанию, снижению покупательной способности, дефициту и экономическому спаду. Об этом заявил предприниматель, совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк, комментируя решение СНБО об усилении контроля за ценами на лекарства, пишет УНН.

СНБО принял решение об усилении контроля за ценами на лекарства. Мне не понятно, почему только лекарства? А разве цены на другие товары и услуги не угрожают национальной безопасности? Может лучше сразу вернуться к совку и установить фиксированные цены на все товары?

- отметил он.

Поперешнюк пояснил, что ценообразование на рынке определяют два основных фактора: деятельность предпринимателей и вмешательство государства.

По его словам, деятельность предпринимателей является источником постоянного снижения цен, ведь именно они постоянно создают новые товары и услуги, пытаются расширять бизнес. Бизнес постоянно пытается увеличить свою прибыль, а поэтому стремится увеличивать объем продукции и соответственно предложение на рынке, что заставляет цены постоянно снижаться.

Как отметил предприниматель, государство же, наоборот, через регулирование, лицензирование, налогообложение и бюрократические ограничения сдерживает развитие бизнеса, уменьшает предложение товаров и тем самым искусственно повышает цены.

Что происходит, когда чиновники начинают бороться с "высокими" ценами? Они еще больше усиливают собственное негативное влияние. Они увеличивают государственные расходы на регулирование цен, усиливают давление и отбирают у предпринимателей еще больше ресурсов. Конечно, это дополнительно уменьшает предложение. В результате имеем подорожание, снижение покупательной способности, дефицит, черный рынок, экономическое торможение. Парадокс, но от этого больше всего страдают как раз те слои населения, которых чиновники от высоких цен якобы стремятся защищать,

- объяснил Поперешнюк.

Он убежден, что единственный способ достичь низких цен и стабильной экономики - это дерегуляция, уменьшение налогов и приватизация. По его словам, любые другие пути неизбежно ведут к еще худшим последствиям для бизнеса и потребителей.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства.

13 февраля Президент ввел в действие решение СНБО по снижению на 30 % цен на топ 100 медицинских средств с 1 марта на наиболее важные лекарства для украинцев. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.

Кроме того, 14 февраля состоялось заседание Кабмина, на котором ввели новые регуляции по ценообразованию на лекарства. Среди прочего, с 1 марта устанавливается запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровье
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский

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