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Чотирьом учасникам штурму Подільского равідділку поліції оголошено підозру

Чотирьом учасникам штурму Подільского равідділку поліції оголошено підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чотирьом особам оголошено підозру за спробу штурму Подільського райвідділку поліції, що сталась 9 лютого внаслідок затримання групи озброєних людей на Контрактовій площі в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Національної поліції Сергія Князєва у Facebook.

За спробу прорватися в управління поліції Подільського району оголошено підозру за ч. 2 ст. 342 ККУ - опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

"Слідство щодо решти присутніх там радикально налаштованих молодиків ще триває. Усі їхні вчинки отримають оцінку відповідно до букви Закону", - заявив Князєв.

На його переконання, поліція є аполітичною.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві на Подолі поліція затримала групу осіб з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом. 

Після цього інша група осіб спробувала увірватись до Подільського райвідділку поліції - в результаті сутички затримали ще 40 осіб. 

Голова поліції Сергій Князєв засудив спробу увірватися до райвідділку та обвинувачення у лобіювання правоохоронцями інтересів певних політичних сил. 

Поліція опублікувала відео спроби штурму Подільського райвідділку, у якому перебували затримані на Подолі озброєні особи. 

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