Четырем участникам штурма Подольского равиддилку полиции объявлено подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Четырем лицам объявлено подозрение за попытку штурма Подольского райотдела полиции, которая состоялась 9 февраля в результате задержания группы вооруженных людей на Контрактовой площади в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Сергея Князева в Facebook.
За попытку прорваться в управление полиции Подольского района объявлено подозрение по ч. 2 ст. 342 УК - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.
"Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодчикам продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона", - заявил Князев.
По его убеждению, полиция является аполитичной.
Напомним, 9 февраля в Киеве на Подоле полиция задержала группу лиц с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.
После этого другая группа лиц попыталась ворваться в Подольский райотдел полиции - в результате столкновения задержали еще 40 человек.
Глава полиции Сергей Князев осудил попытку ворваться в райотдел и обвинения в лоббировании правоохранителями интересов определенных политических сил.
Полиция опубликовала видео попытки штурма Подольского райотдела, в котором находились задержанные на Подоле вооруженные лица.