Четырем участникам штурма Подольского равиддилку полиции объявлено подозрение

За попытку прорваться в управление полиции Подольского района объявлено подозрение по ч. 2 ст. 342 УК - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

"Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодчикам продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона", - заявил Князев.

По его убеждению, полиция является аполитичной.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Подоле полиция задержала группу лиц с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

После этого другая группа лиц попыталась ворваться в Подольский райотдел полиции - в результате столкновения задержали еще 40 человек.

Глава полиции Сергей Князев осудил попытку ворваться в райотдел и обвинения в лоббировании правоохранителями интересов определенных политических сил.

Полиция опубликовала видео попытки штурма Подольского райотдела, в котором находились задержанные на Подоле вооруженные лица.