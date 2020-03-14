Чотири футболісти клубу італійської Серії А захворіли коронавірусом

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Італійський ФК "Сампдорія" оголосив про виявлення вірусу SARS-CoV-2 ще у чотирьох гравців, інформує УНН з посиланням на прес-службу команди.

Коноравірус виявили в центрального оборонця Омара Коллі з Гамбії (трансферна вартість складає 7 млн. євро, 21 матч зіграний в Серії А), шведського півзахисника Албіна Екдаля (4 млн. євро, 23), норвежця Мортена Торсбю (2,5, зіграно 14 матчів) і нападника Антоніно Ла Гуміна (4,8).

Крім того, сайт “Фіорентини” повідомив про зараження вірусом 20-річного сербського форварда Душана Влаховіча (18 млн. євро становить трансферна вартість).

Нагадаємо, що раніше хвороба була знайдена в тестах форварда “Сампдорії” Маноло Габбьянді, який мав досвід виступу в збірній Італії.

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