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Чорне та Азовське моря чисті від ворожих кораблів - ВМС

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Станом на 06:00 08.07.2025 у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, один з яких є носієм 4 ракет "Калібр".

Чорне та Азовське моря чисті від ворожих кораблів - ВМС

Станом на 06:00 08.07.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що в Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 14:23 • 2932 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили Збройних сил України
Збройні сили України
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