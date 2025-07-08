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Черное и Азовское моря чисты от вражеских кораблей – ВМС

Киев • УНН

 • 172 просмотра

По состоянию на 06:00 08.07.2025 в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, один из которых является носителем 4 ракет "Калибр".

Черное и Азовское моря чисты от вражеских кораблей – ВМС

По состоянию на 06:00 08.07.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ подчеркивают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он объяснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине28.05.25, 14:23 • 2932 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
«Калибр» (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Вооруженные силы Украины
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