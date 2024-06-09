У Луцьку у відділенні пошти чоловік випадково підірвав гранату – ЗМІ
Київ • УНН
У Луцьку чоловік випадково привів у дію піротехнічну імітацію гранати у відділенні поштового зв'язку "Нової пошти", але ніхто зі співробітників не постраждав.
У Луцьку у відділенні Нової пошти чоловік випадково підірвав піротехнічну імітаційну гранату. Персонал пошти не постраждав. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.
Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці - у відділенні Нової пошти на Соборності. Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула
Повідомляється, що потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає.
В поліції зазначили, що персонал пошти не постраждав.
Доповнення
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