В Луцке в отделении почты мужчина случайно взорвал гранату - СМИ

В Луцке в отделении Новой почты мужчина случайно взорвал пиротехническую имитационную гранату. Персонал почты не пострадал. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Лучанин заказал в интернете три пиротехнические имитационные гранаты. Получив посылку, решил осмотреть их на месте - в отделении Новой почты на Соборности. Не соблюдая правил обращения с такими предметами, случайно выдернул чеку одной из учебных гранат. Та взорвалась - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, его здоровью угроз нет.

В полиции отметили, что персонал почты не пострадал.

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского.

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