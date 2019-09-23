Чоловік повісився на дереві на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Чоловік повісився на дереві біля річки Прут на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
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"22 вересня 2019 року в місті Коломия по вулиці Хвильового на дереві біля річки Прут вчинив суїцид через повішання громадянин, 1951 року народження", - вказали в управлінні.
Нагадаємо, у серпні також на Прикарпатті чоловік повісився на дереві.