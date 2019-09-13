У Львові в кущах виявили тіло повішеного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні о 14:00 год. у Львові виявили тіло повішеного чоловіка. Про це повідомив керівник ГО Варта1 Ігор Зінкевич, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"На вул. Петлюри виявили тіло повішеного чоловіка в кущах", - повідомив Ігор Зінкевич.
Чоловікові близько 50 років. Як зазначив Ігор Зінкевич, констатували смерть особи.
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Наразі на місці події працює поліція і слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, чоловік, якого 2 вересня знайшли мертвим у центрі Львова, на проспекті Свободи, виявився заслуженим діячем науки та техніки України.