Во Львове в кустах обнаружили тело повешенного мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня в 14:00 ч. во Львове обнаружили тело повешенного мужчины. Об этом сообщил руководитель ОО Варта1 Игорь Зинкевич, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"На ул. Петлюры обнаружили тело повешенного мужчины в кустах", - сообщил Игорь Зинкевич.
Мужчине около 50 лет. Как отметил Игорь Зинкевич, констатировали смерть человека.
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Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, мужчина, которого 2 сентября нашли мертвым в центре Львова, на проспекте Свободы, оказался заслуженным деятелем науки и техники Украины.