Чернишов спростував чутки та запевнив: Мін'єдності продовжує роботу
Київ • УНН
Олексій Чернишов, віце-прем'єр-міністр та міністр національної єдності України, спростував чутки, заявивши, що Міністерство національної єдності продовжує працювати в штатному режимі. Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання про його відсторонення, залишивши його на посаді.
Віце-прем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, який за рішенням суду залишається на посаді, спростував чутки і заявив, що Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі, пише УНН.
Попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі. Попереду багато важливої роботи
Він зауважив, що Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення, назвавши рішення "виваженим і логічним".
Доповнення
ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.
Розгляд цього питання у суді відбувся у межах справи, у якій Чернишов отримав підозру. САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.
На тлі справи Чернишова з'явилися повідомлення щодо очолюваного ним Мін'єдності, стосовно можливої його ліквідації.
"Щодо ліквідації Міністерства єдності. Насправді, як і щодо створення цього міністерства зараз єдності в владі немає. Є ті, хто вважає, що ідея з початку була мертва, тому треба ліквідувати. Є ті, хто справедливо говорить, що якось воно погано буде виглядати ліквідувати "міністерство єдності". Тому справді поки рішення не прийнято, але, думаю, в результаті просто кудись його приєднають", - зазначав нардеп Ярослав Железняк.