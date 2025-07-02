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Чернишов спростував чутки та запевнив: Мін'єдності продовжує роботу

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Олексій Чернишов, віце-прем'єр-міністр та міністр національної єдності України, спростував чутки, заявивши, що Міністерство національної єдності продовжує працювати в штатному режимі. Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання про його відсторонення, залишивши його на посаді.

Чернишов спростував чутки та запевнив: Мін'єдності продовжує роботу

Віце-прем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, який за рішенням суду залишається на посаді, спростував чутки і заявив, що Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі, пише УНН.

Попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі. Попереду багато важливої роботи

- написав Чернишов у Facebook.

Він зауважив, що Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання щодо мого відсторонення, назвавши рішення "виваженим і логічним".

Доповнення

ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності.

Розгляд цього питання у суді відбувся у межах справи, у якій Чернишов отримав підозру. САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.

На тлі справи Чернишова з'явилися повідомлення щодо очолюваного ним Мін'єдності, стосовно можливої його ліквідації.

"Щодо ліквідації Міністерства єдності. Насправді, як і щодо створення цього міністерства зараз єдності в владі немає. Є ті, хто вважає, що ідея з початку була мертва, тому треба ліквідувати. Є ті, хто справедливо говорить, що якось воно погано буде виглядати ліквідувати "міністерство єдності". Тому справді поки рішення не прийнято, але, думаю, в результаті просто кудись його приєднають", - зазначав нардеп Ярослав Железняк.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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