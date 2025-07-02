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Чернышов опроверг слухи и заверил: Минъединства продолжает работу

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Алексей Чернышов, вице-премьер-министр и министр национального единства Украины, опроверг слухи, заявив, что Министерство национального единства продолжает работать в штатном режиме. Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство о его отстранении, оставив его на посту.

Чернышов опроверг слухи и заверил: Минъединства продолжает работу

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов, который по решению суда остается на должности, опроверг слухи и заявил, что Министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме, пишет УНН.

Несмотря на слухи, Министерство национального единства Украины продолжает работать в штатном режиме. Впереди много важной работы

- написал Чернышов в Facebook.

Он указал, что Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство о моем отстранении, назвав решение "взвешенным и логичным".

Дополнение

ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства.

Рассмотрение этого вопроса в суде состоялось в рамках дела, по которому Чернышов получил подозрение. САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен оплатить залог, несмотря на проблемы со счетами.

На фоне дела Чернышова появились сообщения относительно возглавляемого им Минъединства, касательно возможной его ликвидации.

"Относительно ликвидации Министерства единства. На самом деле, как и относительно создания этого министерства, сейчас единства во власти нет. Есть те, кто считает, что идея изначально была мертва, поэтому нужно ликвидировать. Есть те, кто справедливо говорит, что как-то это плохо будет выглядеть, ликвидировать "министерство единства". Поэтому действительно пока решение не принято, но, думаю, в результате просто куда-то его присоединят", - отмечал нардеп Ярослав Железняк.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Алексей Чернышов
Украина
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