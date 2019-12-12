Через затори у Києві ускладнено рух всіма мостами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено вулицями Набережне шосе, Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Богатирська, проспектом Степана Бандери. Крім того, помітне значне ускладнення руху у Шевченківському районі міста, зокрема вулицями Січових Стрільців та Юрія Ілленка.
Затори утворились на проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Велика Васильківська, вулиці Миколи Грінченка, проспекті Науки. "Стоїть" вулиця Михайла Бойчука, Голосіївський проспект та Голосіївська площа.
Частково ускладнено рух проспектом Генерала Ватутіна, вулицею Миропольська, бульваром Перова, Дарницьким шосе, Вулицею Анни Ахматової, Дніпровською набережною.
Також ускладнено рух на всіх київських мостах – Південному, Дарницькому, Патона, мосту Метро та Північному.
Як повідомляв УНН, автодороги державного значення на ранок четверга, 12 грудня, у більшості областей України мокрі, на перевалах сніг.