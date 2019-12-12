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Из-за пробок в Киеве затруднено движение всеми мостами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено улицам Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Богатырская, проспектом Степана Бандеры. Кроме того, заметно значительное затруднение движения в Шевченковском районе города, в частности по улицам Сечевых Стрельцов и Юрия Илленко.

Пробки образовались на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Большая Васильковская, улице Николая Гринченко, проспекте Науки. "Стоит" улица Михаила Бойчука, Голосеевский проспект и Голосеевская площадь.

Частично затруднено движение по проспекту Генерала Ватутина, улице Миропольская, бульваром Перова, Дарницким шоссе, по улице Анны Ахматовой, Днепровской набережной.

Также затруднено движение на всех киевских мостах - Южном, Дарницком, Патона, моста Метро и Северном.

Как сообщал УНН, автодороги государственного значения на утро четверга, 12 декабря, в большинстве областей Украины мокрые, на перевалах снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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