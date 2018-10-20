Через ураган "Майкл" досі без світла понад 118 тисяч будинків на сході США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Більше 118 тисяч будинків і будівель підприємств у штатах Флорида та Джорджія залишалися без електрики у п'ятницю після того, як ураган "Майкл" пройшовся південно-східним узбережжям США цього тижня. Про це з посиланням на повідомлення енергетичних компаній пише Reuters, передає УНН.
Загалом, пише видання, більше, ніж 3,3 мільйона клієнтів залишились без електроенергії від Флориди до Нью-Йорка після того, як шторм 4 категорії "Майкл" 10 жовтня дійшов до берегів Флориди.
Деяким клієнтам у районах у Флориді, що постраждали від урагану найбільше, доведеться чекати до кількох тижнів, доки електропостачання не буде відновлено, повідомили комунальні підприємства.
Відділ управління надзвичайних ситуацій у Флориді заявив, що близько 102 тисяч 565 будинків і підприємств у штаті все ще знеструмлені.
Як повідомляв УНН, у четвер, 18 жовтня кількість жертв урагану "Майкл" в США досягла 33 осіб.
Ураган “Майкл” прийшов на південно-східне узбережжя США в середу, 10 жовтня. Пориви вітру досягали 250 км/год.