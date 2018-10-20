Через ураган "Майкл" досі без світла понад 118 тисяч будинків на сході США

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Більше 118 тисяч будинків і будівель підприємств у штатах Флорида та Джорджія залишалися без електрики у п'ятницю після того, як ураган "Майкл" пройшовся південно-східним узбережжям США цього тижня. Про це з посиланням на повідомлення енергетичних компаній пише Reuters, передає УНН.