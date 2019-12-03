Через снігопад на дорозі на Полтавщині застрягли 12 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Полтавщині зі снігового полону витягли 12 вантажних автомобілів, в яких перебували 12 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Протягом 2 грудня підрозділи Полтавського гарнізону ДСНС України залучались до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Зокрема, у Чорнухинському, Новосанжарському, Великобагачанському, Кобеляцькому та Полтавському районах відбуксирували зі снігового полону 12 вантажних автомобілів, в яких перебували 12 людей", - вказали у відомстві.
Зокрема, 2 грудня о 20:42 внаслідок ускладнення погодних умов вантажний автомобіль Iveco з’їхав на узбіччя поблизу села Нова-Діброва Чорнухинського району та не міг продовжити рух. Бійці ДСНС, які прибули на місце виклику, відбуксирували вантажівку на безпечну ділянку дороги.
Нагадаємо, водіїв попередили про засніжені дороги.