Через російський ракетний удар на Одещині горить поле пшениці
Київ • УНН
російські війська випустили балістичну ракету з касетним боєприпасом по Одеській області, що спричинило пожежу на пшеничному полі.
російські ворожі війска вдарили балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині, внаслідок чого виникла пожежа на пшеничному полі. Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає УНН.
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Зазначається, що вдень 28 червня ворог завдав удар балістистичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині. Внаслідок влучання зайнялось пшенічне поле.
Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.
Нагадаємо
За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, удар балістичною ракетою по Одещині було завдано с території тимчасово окупованого Криму.
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