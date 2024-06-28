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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

Через російський ракетний удар на Одещині горить поле пшениці

Київ • УНН

 • 29459 перегляди

російські війська випустили балістичну ракету з касетним боєприпасом по Одеській області, що спричинило пожежу на пшеничному полі.

Через російський ракетний удар на Одещині горить поле пшениці

російські ворожі війска вдарили балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині, внаслідок чого виникла пожежа на пшеничному полі. Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає УНН.

російські терористи не припиняють  ракетний терор південних регіонів України

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдень 28 червня ворог завдав удар балістистичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині. Внаслідок влучання зайнялось пшенічне поле.

Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та  постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.

Нагадаємо

За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, удар балістичною ракетою по Одещині було завдано с території тимчасово окупованого Криму.  

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Анастасія Рябоконь

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