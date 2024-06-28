российские вражеские войска ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области, в результате чего возник пожар на пшеничном поле. Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает УНН.

российские террористы не прекращают ракетный террор южных регионов Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 28 июня враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области. В результате попадания загорелось пшеничное поле.

Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются.

Напомним

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, удар баллистической ракетой по Одесской области был нанесен с территории временно оккупированного Крыма.

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