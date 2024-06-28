российские войска выпустили баллистическую ракету с кассетным боеприпасом по Одесской области, что вызвало пожар на пшеничном поле.
российские вражеские войска ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области, в результате чего возник пожар на пшеничном поле. Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает УНН.
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Отмечается, что днем 28 июня враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области. В результате попадания загорелось пшеничное поле.
Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются.
Напомним
По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, удар баллистической ракетой по Одесской области был нанесен с территории временно оккупированного Крыма.
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