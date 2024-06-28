Ворог вдень вдарив по Одещині балістичною ракетою - Євлаш
Київ • УНН
У п'ятницю вдень окупанти завдали удару по Одеській області балістичною ракетою, наслідки якого стануть відомі пізніше.
Окупанти вдень в п’ятницю вдарили по Одещині балістичною ракетою, тип якої наразі встановлюється. Про наслідки буде відомо згодом. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.
Деталі
Все відбулося буквально опівдні, ворог застосував балістичну ракету, тип встановлюється. Про наслідки буде відомо згодом. Це вже не перший раз, коли ворог застосовує свої ракети з тимчасово окупованого Криму. Бачимо, що вдень вдається більше до атак своїми балістичними ракетами, в тому числі досить часто застосовує свої керовані авіаційні ракети типу Х-59. Звісно, що в прифронтових територіях також активно застосовують КАБи. Небезпека зберігається, а детальна інформація буде відома зовсім скоро
Він додав, що активність використання балістики саме вдень пов’язана з цілями, які ставлять росіяни.
Балістику вони запускають і вдень, і вночі. Ймовірно, це залежить від цілей, які ставить перед собою ворог. Подекуди вони бачать доцільність цієї зброї вдень. Звичайно, що ми бачимо здебільшого вночі атаки Ту-95, Ту-22. Переважно вони використовують їх для комбінованих атак, оскільки вночі набагато складніше збивати подібні ракети, коли їх досить багато
Також він зазначив, що за минулу добу окупанти не застосовували безпілотники типу "шахед", а також інше озброєння.
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Мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що в Одесі було чутно вибух.